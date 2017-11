Tunisie: ESZ - Attention à la marche !

Après un score de parité sur son propre terrain, l'ESZ se déplacera à la capitale pour affronter son homologue de Tunis. Ainsi, un match compliqué arrive rapidement et la mission s'annonce difficile.

Rached et ses protégés ont bien travaillé au cours de cette semaine pour être à jour, aujourd'hui. Le grand handicap de l'équipe reste toujours le compartiment offensif dont le potentiel devra s'exprimer. Au menu de chaque séance, les exercices devant la cage, les tirs au but de toutes les positions et les balles arrêtées étaient nombreux et variés. Lors de ses dernières sorties, l'ESZ s'est créé des occasions assez nettes, mais le jeune Boussif a manqué de concentration et d'expérience à l'approche de la cage adverse ; alors que Mcharek a gardé trop la balle et raté lui aussi des buts tout faits. Malgré le soutien et l'apport de Regueï, Bejaoui, Fadaâ et Jebali ainsi que des latéraux Dawdi et Triki, l'attaque espérantiste est restée stérile.

Retour de Bhar

L'entraîneur était satisfait, mercredi dernier, de la prestation de la formation alignée ce jour-là, il est donc fort probable qu'il reconduira les mêmes éléments. Le seul changement concernera le capitaine de l'équipe Malek Bhar qui a purgé sa suspension et qui réintègrera son poste, à côté de Chebli, à l'axe de la défense.

«La mission n'est pas facile. Il nous reste trois matches à jouer avant la fin de l'aller. Et nous devons terminer cette phase avec dix points au moins. Autrement dit, les deux rencontres à domicile (COM et CA) ne devraient pas nous échapper. Contre l'EST, même un score de parité n'est pas mauvais», nous a-t-il confié au terme de la séance de vendredi.

Tenir tête au leader sur son propre terrain n'est pas chose facile, mais une partie de foot n'est jamais gagnée ou perdue d'avance. Rached renforcerait la ligne arrière pour ne pas concéder de but et opterait pour des contres. Le poste d'arrière droit reste en ballottage entre Dawdi et Mhaïssi. Bhar, Chebli et Triki meubleront le reste du compartiment. Les joueurs du milieu tenteront de former un premier barrage lors de la récupération et ne pas laisser d'espace à l'adversaire pour qu'il impose son rythme et tisse ses opérations offensives.

Formation probable

Montacer Khmir, Dawdi, Bhar, Chebli, Triki, Regueï, Fadaâ, Bejaoui, Jebali, Mcharek et Christe.