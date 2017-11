Tunisie: Le geste éternel du peintre

Disparu il y a une année, Béchir Lakhdhar est l'un des artistes peintres tunisiens qui a marqué l'histoire de la peinture tunisienne par sa touche personnelle et son style singulier. Né à la médina de Tunis en 1937, Abou Kacem Béchir Lakhdar a été diplômé de l'Institut des Beaux-arts de Tunis en 1961.

Il a été également diplômé de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris en 1966 et l'un des fondateurs du Musée des arts contemporains de la ville de Tunis en 1989. Il cofonde le premier bureau de l'Union des Artistes plasticiens tunisiens et participe avec Zoubeir Turki à la création du Centre d'art vivant du Belvédère. Il a occupé le poste de chef de service des arts plastiques au ministère de la Culture entre 1984 et 1991. Il a représenté la Tunisie dans plusieurs manifestations internationales et a remporté plusieurs prix et décorations en Tunisie et dans le monde, y compris le Grand prix de la Ville de Tunis en 1983 et a été décoré de l'Ordre national de mérite culturel en 1997.

L'exposition « Still life » est l'occasion pour les amateurs et les nostalgiques de se remémorer l'homme de culture et l'artiste fin qu'il était en plongeant dans son œuvre, et en découvrant le début de son parcours, à travers des photographies, des articles de journaux, quelques esquisses et quelques affaires personnelles (pinceaux, palettes, pipe, montre, etc).

L'exposition comprend près d'une vingtaine de toiles datant des années 60, essentiellement des Huiles sur Arches, que Béchir Lakhdar a réalisées alors qu'il était encore étudiant en art. Plusieurs de ses œuvres ont été peintes en recto-verso car l'artiste n'avait pas les moyens d'acheter le papier, qui était assez coûteux à l'époque et au-dessus de ses moyens. Nous expliquait Sameh Habachi, la directrice de la galerie, qui a opté pour un accrochage asymétrique, faisant suspendre les œuvres qui sont peintes en recto- verso.

Dès le premier regard, c'est une sorte de lumière qui transparaît dans ses œuvres, lumière transcendée par une sensibilité extrême et par sa passion pour la matière picturale. Sa peinture invite comme toujours à une rêverie active dans laquelle chacun est libre de projeter son monde. C'est sans doute pour cela que ses toiles, d'une composition simple et riche à la fois, dégagent une beauté sereine, imprimant l'imagination du spectateur longtemps après qu'il les a quittées des yeux. Et invitent à y revenir.

Dans ses esquisses, on retrouve la trame du dessin, la concision de la mise en page, une volonté de supprimer tout détail qui viendrait nourrir l'anecdote, l'on remarque une plénitude retrouvée, une écriture qui se situe entre figuration et abstraction.

Et si le sujet traité dans ces dessins est toujours le même « les natures mortes », l'objectif est toujours identique : distiller un sentiment de paix, de vie et de rêve.

D'après sa fille, Jnayna Lakhdhar, cette exposition est « la concrétisation» du souhait de l'artiste, qui dévoilera ses premiers travaux conservés précieusement avec ses effets personnels et ses archives. Cette collection raconte l'histoire de Béchir Lakhdhar transcendant l'espace et le temps, pour immortaliser la nature vécue par l'artiste comme un hymne à la vie. La nature est intemporelle, d'où le titre Still life pour dire aussi « la vie toujours », confirme-t-elle.

En effet, la vie jaillit au cœur de ses créations, dont un lyrisme discret est servi par la subtilité d'une palette nuancée, délicate et sensible.Une peinture raffinée et intemporelle qui éclaire ce qui l'entoure et offre le rêve et le bonheur à celui qui la contemple. A voir jusqu'au 10 décembre prochain du côté du Belvédère.