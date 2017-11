Tunisie: ESM - Sortir de la spirale négative

Dimanche dernier, l'Etoile de Metlaoui a baissé pavillon contre plus fort qu'elle. Il n' y avait pas photo tellement la domination des «Noir et Blanc» était claire, notamment au second half. L'entraîneur Ghazi Gherairi a continué à faire confiance au gardien Marouen Braiek, qui arrêta un nombre ahurissant d'occasions sfaxiennes. Il constitua une digue infranchissable devant Marzouki, Awadhi, Ndoye, Bouhajeb, Louati, Chaouat et consorts. Kheraifi a eu la balle du (1-0), mais cela aurait été le hold-up parfait.

Sixième avec 13 points, le club du Bassin minier fait depuis un certain temps du surplace puisqu'il a concédé trois défaites consécutives (contre le Club Sfaxien, l'Olympique de Médenine et l'Espérance de Tunis).

