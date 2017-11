Sénégal: Emergence - Le secteur privé africain appelé à s'investir pour l'atteinte de la croissance via les infrastructures

Pour y parvenir, Mme Lynda Aphing Kouassi plaide pour le développement de la collaboration et une compétition saine et gagnante qui donnerait cette envie de gagner.

L'édition 2017 de la conférence de Kaizene qui attend 250 participants venus de huit pays dont les Etats-Unis, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France et éventuellement le Cap-Vert se donne comme objectif d'offrir une plateforme d'échange sur les défis, challenge, solutions et belles exemples infrastructurels en Afrique.

Un thème fait parti des cinq points clés sur lesquels les organismes internationaux que sont la Bad et la Banque Mondiale travaillent. « Nous devons nous assurer que nous travaillons dans ce sens pour pouvoir contribuer au développement et à la croissance africaine ».

A l'en croire, cette conférence annuelle traduit la volonté d'un cabinet africain qui croit à l'émergence et qui n'attend pas tout des Etats et des institutions internationales.

C'était lors d'une conférence de presse qu'elle a organisé, ce 29 novembre à Dakar, en prélude de la Conférence sur les BTP et les infrastructures que son cabinet organise les 14 et 15 décembre prochain au Sénégal.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.