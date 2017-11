Congo-Brazzaville: Energie électrique - Ouesso boude les compteurs prépayés

Le directeur général de la Société nationale d'électricité (SNE), Louis Kanoha Elenga, a saisi les parlementaires de la Sangha afin qu'ils puissent convaincre leurs mandants à adhérer au programme gouvernemental d'installation des instruments modernes de facturation de la consommation électrique sur l'ensemble du territoire national.

Réunis à Brazzaville, le 27 novembre, autour du député de Ouesso 2, Leonidas Carrel Mottom Mamoni, les parlementaires du département de la Sangha ont tourné et retourné, dans tous les sens, les motivations réelles justifiant le refus d'installation des compteurs prépayés par la population de la ville de Ouesso.

Selon des informations mises à la disposition d'un parlementaire, les habitants du chef-lieu du département de la Sangha sont réticents à l'installation de ces instruments modernes de facturation de la consommation électrique, parce qu'ils sont habitués à la paie au forfait qui semble être plus avantageuse pour eux.

Cet argument n'a pas convaincu l'ensemble des parlementaires. Ils ont soutenu que l'opération d'installation des compteurs, qui a déjà commencé dans certains quartiers de Brazzaville, s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement relatif aux réformes envisagées dans les entreprises publiques et parapubliques.

Par ailleurs, répondant aux questions des journalistes, après la réunion, le député de Ouesso 1, Accel Arnaud Ndinga Makanda, a relevé que la SNE a manqué de réaliser, en amant, un travail d'information et de sensibilisation de la population de Ouesso à l'opération de pose de compteurs prépayés, au regard, entre autres, de la situation économique et financière que traverse le pays actuellement.

Néanmoins, a-t-il renchéri, rien n'est encore perdu. Car, a-t-il ajouté, les parlementaires de la Sangha vont s'associer aux responsables de la société en vue d'amener la population à comprendre le bien-fondé de cette opération.

A la question de savoir pourquoi la paie des factures d'électricité est mensuelle à Ouesso et bimensuelle à Brazzaville, Accel Arnaud Ndinga Makanda a répondu que la gestion des quatre mille cents clients de cette ville est plus facile que celle de nombreux ménages de Brazzaville. De plus, a-t-il expliqué, en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire où les clients paient bimensuellement les factures d'électricité, dans les autres localités, le paiement est mensuel.

Rappelons que les prestations de la SNE ne sont pas bien appréciées par la population dans la majorité des villes congolaises. A Brazzaville, par exemple, en dépit de la mise en service du barrage d'Imboulou, le phénomène de délestage persiste et l'électricité est de mauvaise qualité.

En outre, on dénombre des quartiers entiers exempts de la paie des factures d'électricité à cause, dit-on, de l'enclavement ou d'autres raisons. De plus, les clients notent le caractère aléatoire de la facturation tant les agents de la SNE passent rarement dans les ménages pour relever les index de consommation.