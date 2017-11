Congo-Brazzaville: Education - La langue russe en voie d'être vulgarisée au pays

L'ambition est exprimée par Le Club des anciens étudiants de Russie (CAER) qui, pour atteindre un plus grand nombre d'apprenants, entend organiser un concours dénommé « Pouchkin ».

Soucieux de la vulgarisation des activités du Centre culturel russe et de la promotion de la langue dans les écoles de Brazzaville ainsi que dans le reste du pays, le CAER vient d'organiser une excursion au profit des élèves du collège Anne-Marie-Javouhey, du lycée Chaminade et de l'école Atlas. « Cette excursion est le premier pas de notre projet qui aboutira au concours devant primer les meilleurs élèves de la langue russe dans les lycées de Brazzaville et sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi, j'appelle les élèves qui apprennent la langue à fournir plus d'efforts car nous reviendrons vers eux », a indiqué le président du CAER, Darel Nganou Mongo, dont l'ambition est d'inciter les jeunes à apprendre cette langue au Congo.

Pour lui, le constat sur le nombre d'élèves qui apprennent le russe dans les écoles congolaises est amer, alors que le pays compte actuellement plus de huit mille cadres formés en ex-Union soviétique et en Fédération de Russie. Il justifie également son initiative par le fait que les étudiants du Congo éprouvent souvent d'énormes difficultés en cette langue dès leur arrivée en Russie.

« Cela représente un nombre non négligeable dans notre population et la coopération historique entre nos deux Etats, dans le cadre des affaires, de la politique et l'enseignement supérieur représente un atout majeur. Ainsi, j'exhorte l'élève congolais à l'apprentissage de la langue russe pour la continuité de ses études en Russie et créer un climat qui attire les investisseurs russes au Congo », a-t-il invité.