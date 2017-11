Congo-Brazzaville: TIC - Trois groupes de développeurs mobiles distingués

Selon le représentant résident du Pnud, Mohamed Abchir, cette édition du Hack4Work a été une occasion pour les organisateurs de promouvoir les Techologies de l'information et de la communication (TIC) et les Objectifs du développement durable. Il a insisté, par ailleurs, sur le soutien que doivent bénéficier ces jeunes innovateurs du Congo. Soulignons qu'en dehors des prix et enveloppes, quelques filles ayant participé au hackathon vont bénéficier de stages au sein des organismes onusiens et banques partenaires.

Outre le soutien exprimé des autorités, les jeunes startups peuvent également compter sur l'accompagnement du programme des volontaires des Nations unies, du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), des sociétés telles qu' Airtel Congo, Ecobank, BCI et surtout, de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, le principal partenaire de Yécolab.

Présent à la remise des distinctions aux jeunes développeurs mobiles, le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a salué ces différentes innovations en faveur de la croissance inclusive et la recherche de l'emploi.

Lauréate du premier Prix du jury Hack4work, l'équipe Le héraut a créé un navigateur web gratuit et facile à connecter. Il met à la disposition du public des offres d'emploi reparties selon les secteurs d'activité. En plus de ces fenêtres, Le héraut assure le coaching des demandeurs afin qu'ils puissent mieux se positionner sur le marché de l'emploi.

