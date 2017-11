Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Feu le commandant Thierry Thystère Ngabié honoré par ses frères d'armes

Il est mort en mission commandée, le 18 avril dernier, aux environs du village Hérila, situé à mi-chemin entre les sous-préfectures de Kindamba et Vindza, dans le département du Pool, alors qu'il n'avait que 41 ans. Pour rappel, cette attaque des Ninjas Nsiloulous du pasteur « Ntumi » avait fait neuf victimes dont huit militaires et un civil. Lors de la cérémonie d'hommage organisée le 27 avril, au stade Michel d'Ornano de Brazzaville, le commandant Thierry Thystère Ngabié avait été décoré au grade d'officier dans l'Ordre national de la paix.

D'après lui, les élèves officiers constituant cette promotion devront, dès lors, se comporter d'une manière exemplaire, s'ils veulent intégrer dans l'honneur et la dignité la grande lignée des anciens de cette école. Il espère que l'esprit de cet éminent soldat illuminera, à coup sûr, la voie qu'ils vont chacun se tracer. « A vous les élèves officiers de la 22e promotion, il vous reste encore un bout de chemin à parcourir avant de triompher comme vos anciens de la 21e. Pour cela, il faut que vous donniez le meilleur de vous-mêmes dans les différentes tâches et responsabilités qui vous seront confiées par votre encadrement et surtout ne lâchez pas prise quoi qu'il arrive », a exhorté le colonel Jean Libali.

« Passant en deuxième année, cette promotion aura, à l'instar des promotions antérieures, la lourde responsabilité de porter, à compter de ce jour, le nom d'un parrain. Celui qui s'identifie à cette promotion est un illustre officier disparu dans les circonstances qui donnent une résonnance particulière et en appelle à une intériorisation du sens du devoir et du sacrifice », a indiqué le commandant de l'Académie militaire, le colonel Jean Libali.

Les soixante-seize élèves officiers d'active dont trois de sexe féminin et un Gabonais, formant la « Promotion commandant Thierry-Thystère-Ngabié », viennent de terminer la première année de leur formation à l'Académie militaire Marien-Ngouabi. Selon des résultats rendus publics à l'occasion de la cérémonie de baptême de cette promotion, le 25 novembre, tous ont passé avec brio la phase de la formation commune de base qui s'est déroulée du 6 janvier au 16 novembre. Ils sont donc admis à poursuivre leur formation en deuxième année et sont désormais aptes à commander un groupe de combat, estiment leurs encadreurs.

