Ile Maurice: Reform Party - Une nouvelle démission, Jason Soobrayen claque la porte

Nouvelle défection au sein du Reform Party. Jason Soobrayen a annoncé sur sa page Facebook, ce mercredi 29 novembre, qu'il a démissionné, «avec effet immédiat», du parti de Roshi Bhadain.

Qu'est-ce qui explique ce départ ? Jason Soobrayen cite des «irreconciliable differences with the leadership strategies and managerial structures, if any, of the said party». De ce fait, poursuit-il, il ne participera plus à la campagne du Reform Party dans le cadre de la partielle au n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes.

C'est en août 2017 que Jason Soobrayen a intégré le parti de Roshi Bhadain. À l'express, il expliquait avoir été «séduit par les idées». Il soulignait alors que la trajectoire de Roshi Bhadain ressemblait à la sienne. «Nous avons eu des responsabilités au MSM, on a eu le courage de lâcher nos statuts et nos privilèges - même si pour moi c'était à l'étage inférieur.»

Un an plus tôt, plus précisément en juillet 2016, il claquait, en effet, la porte du MSM. Martelant : «Je préfère être un patriote plutôt qu'un fanatique en politique.»