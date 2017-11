Ile Maurice: SME Bill - Sewocksingh donne la réplique à Boygah sur sa page Facebook

Elle n'a visiblement pas apprécié les commentaires de la Parliamentary Private Secretary (PPS) Sandhya Bhoygah sur le discours qu'elle a prononcé à l'Assemblée nationale, mardi 28 novembre, lors des débats sur le SME Bill. Et Malini Sewocksingh, députée du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), a décidé de le faire savoir sur sa page Facebook, le soir même.

«Boygah made my day when she said that I was saying Patati Patata during my speech on the SME Bill. If you want to have a good ounce of laughter then her speech is a must listen.» C'est ce que l'on peut lire sur le mur de sa page.

Des commentaires n'ont pas tardé à faire leur apparition. Dans l'entourage de la PPS, on fait comprendre qu'elle n'a pas pris connaissance de ladite publication de la députée bleue.

Contactée par téléphone, Sandhya Bhoygah a affirmé qu'elle ne ferait aucun commentaire à ce sujet. «Je ne vais pas perdre mon temps. No comments !» a-t-elle simplement déclaré.

De son côté, Malini Sewocksingh a pris la peine de répondre aux commentaires de ses amis sur Facebook.