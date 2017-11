Afrique: Sommet UA-UE d'Abidjan - Moussa Faki Mahamat mène l'offensive diplomatique

Pas de répit pour le métronome de l'organisation panafricaine, qui est passé à table avec SEM Antonio Guterres Secrétaire Général des Nations- Unies en compagnie de Son Excellence Federica Mogherini. Ils ont à trois fait le round- up sur tous les aspects et compartiments de coopération entre ces trois instituions.

Au four et au moulin, il enchaîne ses audiences. Après son tête-à- tête avec le Chef de l'état guinéen, Alpha Condé par ailleurs Président de l'Union africaine, il s'est entretenu successivement avec la chancelière allemande Angela Merkel, le Président congolais SEM Denis Sassou N'Guesso, grand médiateur dans la crise libyenne. Rebelote.

