Il n'avait pas la main sur le cœur, mais c'était tout comme. La solennité de sa posture et la conviction de sa voix disaient tout son engagement. Et ses mots, prononcés avec toute la consistance et la fermeté d'une certitude gravée dans la pierre vont marquer à jamais le visage de la Côte d'Ivoire: «Je m'engage à œuvrer résolument pour l'élimination de toutes les formes de violences basées sur le genre.

Et nous lancerons (Ndlr: dans très peu de temps) le Plan national d'action pour l'élimination du mariage précoce et les mutilations génitales d'ici 2020 ». Et pour ne point laisser place au doute, il a tenu à ajouter: «Nous respecterons nos engagements. Et vous pourriez nous contrôler quand vous le voudriez».

Il parlait certes à son hôte du jour, la directrice exécutive d'ONU Femmes ; mais il s'adressait aussi aux femmes de son pays. La parole d'un homme à une femme est sacrée.

Et lorsque cette parole est présidentielle, elle se couvre du voile légitime de la consécration et devient alors parole fondatrice de la vie en communauté. Il est donc clair que le visage de la Côte d'Ivoire va changer. Il se donnera désormais à voir dans sa double face, masculine et féminine.

«L'égalité entre les hommes et les femmes est non seulement un principe constitutionnel, mais va devenir une réalité ». Paroles de président.

Hier, dans la lumineuse et chaleureuse salle mosaïque du palais présidentiel, en présence d'un parterre de personnalités et de femmes triées sur le volet, le président de la République a réaffirmé son engagement à bâtir une Côte d'Ivoire égalitaire, dans laquelle les femmes et les hommes trouveront librement leur place. Sensible au genre, il est. HeForShe, il sera.

Le Président engage les hommes

Joignant le geste à la parole, d'un clic, il s'inscrit sur le site du programme; reçoit de Dr Phumzile Mlamba Ngçuka, qui fixa sur le revers de sa veste sa distinction HeForShe. Une médaille en rouge et noir, sculpté dans un entrecroisement de deux signes. Alassane ouattara est « le premier Président de l'Afrique francophone » à être un HeForShe.

Un président qui engagera ses collaborateurs présents (le Vice-président, le premier ministre, le Secrétaire général de la présidence, son directeur de Cabinet, les ministres de l'Emploi et de la protection sociale; du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des pme) et par-delà eux tous les Ivoiriens, à devenir des HeForShe. Il le leur fera bien comprendre en ces termes: «Cette distinction est pour tous les hommes ».

Les invitant à devenir tous des HeForShe, rappelant ainsi que c'est ensemble que les femmes et les hommes mèneront le combat de leur mutuelle libération des inégalités, des injustices, des violences, des préjugés et de toutes les formes de discrimination. Heureuses, elles peuvent l'être, les femmes de Côte d'Ivoire. Elles ont trouvé leur partenaire.

La ministre Mariatou Koné, elle, n'est nullement surprise du soutien chaque jour réitéré du président de la République à l'égard des femmes. Pour elles, elle sait pouvoir compter sur lui. Il le lui rappelle souvent. Elle sait aussi qu'elle a le soutien de toutes ses soeurs, ministres.

Elles étaient toutes là: Kandia Camara, Anne ouloto, le Dr Raymonde Goudou-Coffie, professeur Bakayoko Ly Ramata.

Elle sait les patronnes d'entreprise dont la vice-présidente de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), Massogbê Touré-Diabaté, la présidente de la Commission nationale des Droits de l'homme, Namizata Sangaré, solidaires d'elle.

Ainsi que les femmes politiques, les élu (e)s, les présidentes et membres des organisations de la société civile, les gardiens des traditions et les chefs religieux. Il en est de même des partenaires au développement et organisations internationales dont l'Union africaine, le Pnud, le Ndi ainsi que des pays partenaires.

Émergence et ODD

Dans «la course vers l'émergence, les femmes ivoiriennes ont un rôle décisif à jouer», indique le rapport de la Banque mondiale en date du mois de juillet dernier sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, et qui démontre que si «les femmes travaillaient autant que les hommes en dehors de leur foyer avec les mêmes salaires, leur apport à l'économie nationale pourrait dépasser 6 milliards de dollars ».

L'émergence sera une femme, en est convaincue Prof. Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Femme, et de la protection de l'Enfant qui, avec la patience et la discrète efficacité de l'anthropologue qu'elle est, réussit l'emboîtement des initiatives menées par toutes celles qui, avant elles, ont occupé le poste - sien aujourd'hui.

D'ailleurs, les plus récentes d'entre elles étaient toutes à ses côtés hier : Anne ouloto, Dr Raymonde Goudou-Coffie et Euphrasie Yao.

Sous le regard complice de prof. Henriette Dagri-Diabaté, la Grande chancelière, personne-repère dans l'histoire de la femme ivoirienne et africaine. 2020. Une année, un double objectif : l'émergence de la Côte d'Ivoire, la réduction des inégalités de genre et des violences basées sur le genre pour les oDD (objectifs de développement durable).

En 2021, la parité devra être une réalité au sein du système des Nations unies. Le temps court, et il est très court. Il faut vite bâtir des solidarités avec les hommes pour soutenir les changements.

Ce qui exige la célébration de la complémentarité entre tous et toutes, estime le Dr Phumzile Mlamba Ngçuka, ainsi que la reconnaissance des compétences féminines comme le consacre le programme présidentiel Cocofci.

Une campagne lancée en 2014 HeForShe, lisons-nous sur le site d'OnuFemmes, est une campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par l'institution onusienne.

Son objectif principal est de «faire participer les hommes et les garçons dans le combat pour l'égalité des sexes et les droits des femmes, en les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les filles ».

Il est bon de préciser qu'ici, en Côte d'Ivoire, l'enracinement constitutionnel de tous ces engagements contre les inégalités de genre prend corps dans des articles spécifiques : 35, 36, 37.

Et qu'une loi sur la parité devra être adoptée afin de donner forme à l'Article 36 qui énonce que «L'État oeuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d'application de cet article sont fixées par la loi ».

HeForShe. Lui pour elle. Il est plus que temps que Lui s'engage vraiment pour Elle, pour soutenir toutes les réformes et changements indispensables à la transformation sociale et sociétale. Et cela passe aussi par une reconstruction mentale et psychologique de chacune et de chacun.

La culture et les arts participent de ces mutations visibles et invisibles qui aident les communautés humaines à se solidifier. A'salfo, le leader du groupe Magic System, le sait qui, par sa présence hier, et dans le silence parlant de son engagement, est lui aussi un HeForShe devenu.

Chantons avec lui cette belle harmonie pour un monde juste et équitable en ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et à l'unisson des voix masculines et féminines, crions haut et fort: HeForShe !