Avec dans l'orchestration, un navire français (la frégate de surveillance Germinal), un navire espagnol (L'infantina Christina) et les patrouilleurs ivoiriens (Le Capitaine de Frégate Sekongo et le bouclier.)

Et la lutte contre la piraterie maritime, qui offre l'opportunité de développer et renforcer les structures de sécurisation maritime des marines riveraines du golfe de guinée.

« Nous profitons des exercices avec les marines plus fortes et plus expérimentées pour mieux aguerrir nos unités navigantes aux tactiques navales et la police en mer », s'est réjoui le commandant Yeman Sran.

Pour sa part, le Capitaine de vaisseau Yeman Sran Achille, chef du bureau emplois et opérations a affirmé que l'African Nemo a permis de renforcer le réflexe de ses hommes. Ce, sur des cas concrets de sûreté et de sécurisation de l'espace maritime ivoirien.

Poursuivant, il a soutenu que ces manœuvres constituent une occasion pour les marins locaux pour s'évaluer sur le plan opérationnel et tactique. Et cela pour mieux venir à bout des fléaux qui menacent l'économie des pays à partir du golfe de Guinée.

Et surtout d'accroître par des exercices intensifs la capacité de réaction des marins locaux, souvent confrontés à des situations d'extrême urgence. L'officier de la marine française a salué au cours de ces manœuvres le réflexe professionnel et le sens de la précision de ses frères d'armes ivoiriens.

Cette opération, a-t-il souligné, a pour but de consolider et de permettre une meilleure sécurisation de l'espace maritime ivoirien.

