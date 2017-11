Afrique: Fonds africain pour la culture - Un instrument pour soutenir le développement culturel

Aussi a-t-elle expliqué que pour Arterial Network, mettre la culture au coeur des politiques publiques du développement de nos pays est une condition sine qua non pour un développement équitable et pérenne du continent Africain.

L'essentiel que les jeunes artistes vivent de leur art », a-t-il soutenu. Pour lui, c'est un début pour que l'art et la culture qui constituent l'Adn des peuples soient entendus et pris en compte. « Aucune économie ne peut servir le peuple sans une base culturelle », a-t-il affirmé.

Ainsi, ce Fonds vise à « contribuer à l'accès au travail décent et à l'amélioration durable des conditions de vie des artistes, des professionnels et de leur environnement immédiat ». La mise en place de ce Fonds a été possible, dira-t-il, grâce à l'implication et aux dons d'artistes africains et internationaux de renommée mondiale.

Mais avant le vernissage, le président d'Arterial Network, Mamou Daffé a expliqué que le Fonds africain pour la culture a pour vocation d'accompagner les secteurs artistiques et culturels. Sa mission, a-t-il souligné, sera de soutenir « la professionnalisation tout le long de la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives ».

