Ile Maurice: Matthieu Discour - «Priorité au développement durable»

L'Agence française de développement soutient depuis quarante ans l'économie mauricienne. Son directeur, Matthieu Discour, souligne le processus de développement incroyable que Maurice a connu depuis l'indépendance, avec «une agilité, une adaptabilité et une résilience remarquables».

Le pays n'a pas connu de récession depuis quarante ans, observe-t-il. La France, à travers l'AFD, a été le témoin, et parfois le soutien, dit-il, de très nombreux projets qui ont écrit un processus de développement original et réussi.

Depuis dix ans, poursuit-il, les lignes de crédit Sunref (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance - programme destiné à favoriser les projets d'investissements verts) ont financé près de 21 MW d'énergie propre, dont le photovoltaïque. Et l'AFD est toujours restée présente, même pendant les périodes où Maurice a connu des difficultés pour accéder aux ressources internationales. C'est ce qui fait la une de Business Magazine ce mercredi 29 novembre, un numéro accompagné du supplément bimestriel 'Immobilier & Construction'.

Au sommaire

5-14 Actualité

SGG Mauritius. Croissance et acquisitions en vue

Zimbabwe. Nouvelles opportunités d'affaires

Taux de change. La roupie se raffermit

Air Mauritius met en opération ses appareils nouvelle génération

Incendie à Shoprite. Les assureurs dans l'attente des conclusions de l'enquête

28-29 Portrait

Gaël Aliphon: viser toujours plus haut

62-64 Notre invité

Christopher Hart de Keating: «Un cycle de désindustrialisation nous guette»

66-67 Focus

Essar Energy Holdings Ltd (Mauritius) Developments for the Mauritian market in the pipeline

71 Happy Hour

AfrAsia Bank Mauritius Open L'organisation a coûté Rs 100 millions

18-24 Matthieu Discour: «Priorité au développement durable»

34-58 BusinessFiles

Infotech

L'innovation au coeur d'un secteur effervescent

Aménagement paysager

Donner de la valeur ajoutée à la propriété