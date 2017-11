Angola: Des sages-femmes traditionnelles sont des partenaires de la médecine conventionnelle - Selon une gouvernante

Saurimo — Les sages-femmes traditionnelles sont des partenaires de la médecine conventionnelle, aidant à donner naissance à des enfants dans des endroits où il n'y a pas de maternité, a indiqué mercredi à Luanda, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de Lunda Sul, Mme Ofelia Xili.

La responsable a fait cette déclaration à l'ouverture d'une session de formation destinée à 50 sages-femmes traditionnelles de Saurimo, notant que grâce à leurs services, de nombreuses parturientes ne parcourent pas de longs kilomètres à la recherche de maternités.

Elle a souligné que pour rendre un bon exercice, il est nécessaire de promouvoir des actions de formation continue, afin que leur intervention soit plus professionnelle et reflète les souhaits des communautés.

Ofelia Xili a demandé aux sages-femmes traditionnelles de sensibiliser les femmes enceintes dans les communautés, à se faire des consultations prénatales régulières dans des centres médicaux spécialisés, pour contrôler le VIH / SIDA et les MST, le paludisme et l'anémie, afin d'éviter des problèmes pendant et après la grossesse.

L'action de formation de trois jours, une initiative de la Direction Provinciale de la Santé (DPS), discute du «profil des sages-femmes dans la communauté», des «droits en matière de santé sexuelle et reproductive», «hygiène et des mesures de prévention individuelle et collective des sage-femme et femme enceinte », «travail d'accouchement compliqué» et «hémorragie post-partum et placenta de la main pelvienne».

La DPS dans la province de Lunda Sul contrôle 1 554 sages-femmes traditionnelles, dont 710 sont contrôlées dans la municipalité de Saurimo, 341 à Muconda, 303 (Cacolo) et 200 (Dala).