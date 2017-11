Angola: Des entrepreneurs sont invités à contribuer à l'économie partagée

486 passeports émis depuis par le Service de Migration et Etranger (SME) de Huambo, principale ville de la… Plus »

La Semaine du Brésil est un événement majeur dans le calendrier des activités de l'AEBRAN, qui vise à soutenir et à promouvoir la performance des entrepreneurs et des cadres brésiliens en Angola, ainsi que la divulgation de la culture brésilienne.

À son tour, la présidente de l'Association des entrepreneurs et exécutifs brésiliens en Angola (AEBRAN), Arlete Holmes Lins, a affirmé que l'environnement économique actuel est inspirateur et les hommes d'affaires angolais et brésiliens sont disponibles à contribuer à la diversification de l'économie de l'Angola.

En 2016, a-t-il indiqué, les TIC en Angola ont augmenté de 55 pour cent, des échantillons clairs qu'avec des investissements appliqués dans la fibre optique et l'Angosat1, l'économie de partage sera un fait et les opérateurs économiques devraient être à la hauteur de la dynamique actuelle.

«À l'heure actuelle, le monde des affaires est simplifié et un créateur ou un jeune inventeur peut entreprendre avec le recours aux outils offerts par les TIC, améliorant et produisant leur propre bien ou un service dans le contexte de l'Internet des objets», a-t-il dit.

