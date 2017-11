Angola: Plus de 480 Passeports à retirer au Service de Migration et Etranger de Huambo

Entre juillet et septembre derniers, le SME local avait délivré au moins 41 visas permanents, dont 29 pour la première fois, et 12 pour la seconde fois, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le directeur a dit que 420 passeports ont été délivrés entre juillet et septembre derniers, et qu'au cours des trois derniers mois, des efforts avaient été conjugués afin de surmonter la lenteur qui se vérifiait dans l'émission de documentsau niveau du SME local, institution rattachée au ministère de l'Intérieur.

Il a précisé que 483 passeports ordinaires et 03 de service constituent ce lot de documents, dont quelques uns ont été émis depuis plus d'une année, mais qui demeurent encore au SME. Le non retrait jusqu'à présent de ces documents révèle un esprit de laisser aller de la part de leurs usagers, a-t-il ajouté.

