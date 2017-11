Maroc: Arrivée de SM le Roi sur le site du 5ème Sommet UA-UE à Abidjan

Abidjan — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, est arrivé, mercredi, sur le site qui abrite les travaux du 5-ème Sommet Union Africaine - Union Européenne à Abidjan.

Plus de 5.300 participants, dont plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement représentant les pays d'Afrique et d'Europe prennent part à ce conclave, ainsi que des délégations de la Commission de l'UA, de la Commission européenne et d'Organisations internationales, régionales et sous-régionales.

Le 5ème Sommet UE-UA, véritable cadre institutionnel pour débattre de l'avenir des relations entre les deux continents, est placé sous le thème "Investir dans la jeunesse pour un avenir durable". C'est le premier sommet à se tenir en Afrique subsaharienne.

Outre la jeunesse, thème principal, le Sommet UA-UE se penchera sur une panoplie de thématiques à savoir la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie, les droits de l'Homme, la migration et la mobilité, les investissements et le commerce, le développement de compétences et la création d'emploi. (MAP).