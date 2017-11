Congo-Brazzaville: Cyclisme - La Fécocy méconnaît la Ligue de la ville côtière

Mais il suffit que ceux qui gèrent la discipline s'asseyent et regardent dans la même direction. Les sorties collectives que la Ligue organise dans le Kouilou ne servent que d'entraînement », a souligné Tchicaya, l'ancien champion du Congo en 1982 et 1983 qui a également déploré le manque de vélos pour les coureurs de Pointe-Noire, tandis que la Fédération en a reçu plusieurs lors des derniers Jeux africains.

Soulignons que le vœu le plus ardent des cyclistes ponténégrins est de voir la reprise des compétitions au niveau national. « Le cyclisme ne va pas bien et nous sollicitons tout simplement l'entente entre le président de la Fécocy et celui de la Ligue de Pointe-Noire pour relancer la discipline.

C'est pourquoi je demande au directeur départemental des Sports de Pointe-Noire et son équipe de m'aider pour qu'on arrête avec les divisions qui mettent le cyclisme dans les placards. Nous voulons que la saison sportive 2017-2018 soit plus favorable pour notre discipline », a estimé l'ancien vice-président de la Fédération congolaise de cyclisme (Fécocy).

