Burkina Faso: Concours scolaire 2017 - Des sketchs pour magnifier la solidarité

Il s'appelait Thomas Sankara et son image fascine toujours la jeunesse africaine, trente ans après son assassinat… Plus »

Quant au formateur et enseignant à l'école primaire de la Croix rouge de Bogodogo vainqueur de la 3e édition du concours scolaire, Eric Pahima Benewendé, le concours fait beaucoup vivre les enfants et peut apporter d'important changement dans leur comportement.

Pour le président du comité provincial de la Croix rouge du Kadiogo, Yameogo Joseph Tegawindé, chaque année la Croix rouge organise des activités au profit des élèves des écoles primaires dans le but de sensibiliser les tous petits sur les valeurs humanitaires qui tendent à s'effriter de nos jours. Le présent exercice conçu sous la forme d'une compétition ludique, est également destiné à mettre un accent particulier sur l'entraide et la solidarité a précisé monsieur Yameogo pour illustrer le choix du thème.

La première place dudit concours a été attribuée à l'école primaire de la Croix rouge de Bogodogo, la deuxième et la troisième place sont revenues respectivement à l'école primaire Badenya et à l'école du château A, les lauréats sont tous repartis avec un important lot de matériel scolaire.

La finale de la 3e édition des jeux concours scolaires sur les principes et les valeurs humanitaires initiée par la Croix-Rouge a eu lieu, le mercredi 22 novembre 2017 à Ouagadougou, sous le thème : « Scolaires et solidaires ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.