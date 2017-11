Afrique: Vente des migrants en Libye - Une enquête parlementaire UA-UE annoncée

Mais avant, Antonio Tajani a félicité les autorités ivoiriennes pour les efforts consentis pour positionner ce pays. « Le pays qui est sorti il n'y a pas si longtemps d'une crise politico-militaire, est devenu en quelques années une des économies les plus dynamique du continent, avec une croissance estimée à 8% cette année. La deuxième économie de la région après celle du Nigéria. C'est le modèle à suivre : une base industrielle et la diversification de l'économie », a-t-il salué en invitant les autorités ivoiriennes à poursuivre sur cette dynamique en favorisant des réformes, pour améliorer le climat des affaires, pour attirer plus d'investissements.

Antonio Tajani veut situer les responsabilités dans l'esclavage en cours en Libye. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, au Plateau, le président du Parlement européen a annoncé qu'une enquête parlementaire se rendra bientôt dans ce pays. La mission aura lieu du 16 au 25 décembre prochain, a-t-il précisé et sera composé des parlementaires européen et africain.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.