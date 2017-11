Burkina Faso: Discours de Macron - Les membres du CPA ne boudent pas leur plaisir

Il s'appelait Thomas Sankara et son image fascine toujours la jeunesse africaine, trente ans après son assassinat… Plus »

A l'image de Nomaza Nongqunga Coupez, 36 ans, qui relate avoir «connu l'apartheid et la libération» et qui relate son combat pour s'intégrer dans la société française et pour monter son entreprise, comme pour dire qu'elle est bien ancrée dans le quotidien des africain. «Les réalités des Africains en Afrique, nous les connaissons. Les réalité des Africains en Europe, nous les connaissons aussi», assure cette entrepreneuse sud-africaine.

Et pour s'assurer que les conseils qu'ils donnent au président Macron tiennent bien compte des réalités de l'Afrique, la quinzaine de membres, pour la plupart entrepreneurs, vivent entre l'Europe et l'Afrique. Ils assurent qu'ils mettent tout en œuvre pour ne pas couper le lien avec les réalités du continent qu'ils affirment connaitre.

Les collaborateurs du président Macron présentent le CPA comme un «Outil de concertation et d'aide à la décision directement rattaché au président» qui devrait «donner un nouveau visage à la relation entre l'Afrique et la France».

Et je dois vous dire qu'au sortir de cette conférence j'ai été agréablement surprise parce qu'il a effectivement écouté toutes nos suggestions. Individuellement, nous avons tous travaillé, chacun dans son coin, par groupe ou ensemble sur un certain nombre de thèmes.Et nous nous sommes tous retrouvés dans le discours. »

De son côté, Liz Gomis, journaliste et réalisatrice française d'origine Bissau-guinéenne jure: «Je n'ai lu aucun brouillons du discours. Quand je suis arrivée dans la salle j'étais comme vous et j'attendais impatient ce que le président allait dire.

Je suis très heureux et très satisfait de voir qu'un certain nombre de choses que nous avons suggérées, voire même recommandées ou sur lesquelles nous avons insisté ont été reprises par le chef de l'Etat dans son discours ce matin, notamment les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la jeunesse», s'enorgueillit Jules-Armand Aniambossou, ancien ambassadeur du Benin en France.

