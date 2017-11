Congo-Kinshasa: A Oicha, la Police de MONUSCO fait connaitre les numéros verts pour alerter la Police Nationale Congolaise

En RDC, le Rassemblement de l'opposition et plusieurs mouvements citoyens appellent à manifester dans tout le… Plus »

Le chef de quartier de Pakanza à Oicha a encouragé la police de la MONUSCO et la Police Nationale Congolaise à poursuivre ces actions de sensibilisation aux numéros verts ainsi ces efforts et cette collaboration de lutte contre la criminalité dans le cadre de la Stratégie Opérationnelle de Lutte Intégrée contre la criminalité à Oicha.

Depuis la mise en place des numéros verts et la dotation de motos, le temps d'intervention de la Police Nationale Congolaise en territoire de Beni a été réduit à environ dix minutes avait déclaré, en janvier 2017, le Commissaire Territorial de la Police Nationale Congolaise en territoire de Béni. Au cours de l'année 2017, la Police de la MONUSCO a également conduit des formations pour renforcer les compétences des agents de la Police Nationale Congolais commis à la réception des appels d'urgence afin d'obtenir rapidement les informations nécessaires de la personne qui appelle sur un numéro vert et d'orienter efficacement les patrouilles sur le terrain.

Au regard du contexte particulier d'Oicha, située au cœur de la zone opérationnelle de lutte contre les présumés ADF et chef-lieu du territoire de Beni, la Police de la MONUSCO a insisté sur la nécessité d'alerter et dénoncer tous faits criminels, même ceux qui seraient commis par du personnel en uniforme. En appelant gratuitement sur ces numéros verts, la Police Nationale Congolaise est alertée et peut intervenir rapidement pour lutter contre l'impunité, dont celle bénéficieraient des agents des forces de sécurité congolaise qui commettraient les crimes et qui ne seraient pas dénoncer par la population.

Continuer à faire connaitre à un plus grand nombre des habitants d'Oicha les numéros verts, mis en place et financés par la MONUSCO, tel était l'objectif de cette sensibilisation . Ces numéros d'urgence permettent à la population d'alerter la Police Nationale Congolaise des faits criminels en cours afin qu'elle puisse intervenir rapidement sur les lieux pour sécuriser les victimes, poursuivre et arrêter les criminels.

