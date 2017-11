Congo-Kinshasa: Eliaquim Mangala - Pep Guardiola ne veut pas laisser partir le Franco-Congolais

Avec la blessure de John Stones, Pep Guardiola a évoqué le manque de profondeur à Manchester City dans le secteur défensif. Pourtant, Eliaquim Mangala est toujours dans l'effectif des Skyblues.

Alors que Guardiola ne souhaitait pas le conserver dans son effectif l'été dernier, le défenseur international français s'est accroché en toute humilité, dans l'espoir de jours meilleurs. Aujourd'hui, la blessure de son coéquipier John Stones, lui permet de grapiller du temps de jeu. Malgré sa situation, le joueur d'origine congolaise (RDC) est loin de quitter les Citizens.

Selon Goal, Eliaquim Mangala ne sera pas vendu cet hiver par Manchester City. «Il est notre joueur et il va le rester encore cet hiver. Mangala est un joueur avec beaucoup d'expérience qui a joué à haut niveau à Porto, la saison dernière à Valence et avec la France. Je suis vraiment impressionné par son comportement aux entraînements, il n'a pas joué régulièrement jusqu'à maintenant et il l'a toujours accepté.»

Arrivé en 2014 de Porto, le joueur de 26 ans n'a jamais réussi à s'imposer dans le club anglais. En effet, il n'a disputé que 51 matches de Premier League, mais le technicien espagnol Pep Guardiola souhaite le garder pour le reste de la saison. De retour cette saison à Manchester City après un prêt d'un an à Valence, Eliaquim Mangala prend son mal en patience. L'international français doit se contenter de quelques entrées en Premier League et de trois titularisations en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions.