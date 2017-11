Kenya: Divock Origi - « Je veux revenir à mon meilleur niveau »

Au Kenya, la prestation de serment d'Uhuru Kenyatta, mardi, a mis fin à plus de 100 jours de période… Plus »

« Je veux revenir à mon meilleur niveau. Un jour, je souhaite afficher mon talent à un niveau constant. Ça viendra en jouant, en apprenant, en m'exprimant sur la pelouse et en allant au-delà des difficultés. C'est précisément ce que j'essaie d'accomplir actuellement à Wolfsburg. Ça peut se produire rapidement ou prendre un peu de temps. J'essaie de donner le maximum de mon côté, je crois en mes capacités », a expliqué le droitier à The Independent.

L'avant-centre international belge d'origine kenyane est en regain de forme et de confiance depuis le début de la saison en Bundesliga. En onze apparitions sous la vareuse des Loups, Divock Origi a inscrit quatre buts et a délivré une passe décisive (en 782 minutes).

