Afrique: L'Europe doit prendre l'Afrique au sérieux !

L'Europe doit prendre l'Afrique au sérieux !

Le cinquième sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne (UA-UE) des 29 et 30 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sera-t-il celui du renouvellement tant attendu des relations entre ces deux entités à l'histoire mouvementée, par moments dramatique ? 2017, veut se convaincre Bruxelles, est une année déterminante pour les relations UE-Afrique, dix ans après l'adoption de la stratégie commune Afrique-UE.

Ce devrait être, soutient encore Bruxelles, une date et une occasion décisives de renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents. «Lors du sommet, les dirigeants africains et européens se pencheront sur l'avenir des relations UE-Afrique et mettront l'accent sur l'investissement dans la jeunesse. Il s'agit-là d'une priorité pour l'Afrique comme pour l'UE, 60 % de la population africaine ayant moins de 25 ans».

Voilà pour le décor. Côté jardin, tout n'est pas reluisant pour autant, et 2017 risque de ressembler aux quatre sommets précédents, si le langage de vérité ne supplante pas l'habituelle hypocrisie. Officiellement, le thème du sommet est «Investir dans la jeunesse pour un avenir durable». Une ambition louable. Mais, lorsqu'on la rapproche de celle de la précédente rencontre bâtie autour d'un autre investissement, cette fois «sur les personnes pour la prospérité et la paix», c'est un sentiment de désillusion qui prévaut.

La feuille de route arrêtée pour mettre en œuvre le partenariat Ue-Ua a fait plusieurs sorties de route, pour ainsi dire. La plus grande reste, sans équivoque, la question migratoire devenue le sujet qui fâche entre les deux continents. Tout porte à croire que l'Europe ne voit plus l'Afrique que sous l'angle de la lutte contre l'immigration qui en provient et qui est caractérisée d'illégale.

Le prisme migratoire étant particulièrement déformant, c'est tout naturellement que le partenariat annoncé s'est à nouveau fourvoyé, l'investissement dans les personnes pour assurer la prospérité et la paix ayant été dévié vers la lutte contre les migrations. Il faut trouver, sans doute, des solutions à ce que l'Europe perçoit comme une crise. Mais, il ne faudrait pas tout ramener aux migrations.

L'Afrique d'aujourd'hui est un continent en pleine transformation, où les possibilités d'épanouissement personnel surabondent. Il s'agit de créer les conditions pour que ces possibilités adviennent effectivement et profitent aux millions de jeunes Africains en quête d'emplois. Ce doit être l'objectif premier du sommet d'Abidjan, et il faut espérer que les dirigeants africains, en plus grand nombre que leurs collègues européens parviennent à imposer cet agenda de l'investissement dans le développement.

André Flahaut, ministre d'Etat belge était l'un des invités du dernier Africa Rebranding Forum de Bruxelles, un événement qui ambitionne de revaloriser l'image de marque de l'Afrique dans le monde, à partir de l'Europe.

A cette importante tribune dont le tout-Bruxelles parle désormais, il a frappé les esprits, en décrivant par le menu son combat quotidien auprès de ses pairs en Europe, pour que sur le continent, l'on prenne enfin l'Afrique au sérieux ! Je vous laisse en partage, ces propos que l'on n'entend pas souvent de la bouche d'un Européen : «Certains à Paris, Bruxelles ou Londres continuent de regarder l'immense continent africain avec paternalisme et condescendance. Ils n'en finissent pas de regretter le temps des colonies. Ils oublient que ces colonies vous ont blessés, abîmés, humiliés, épuisés. Ils refusent d'admettre que la prospérité de notre société, c'est d'abord à vous, chers amis, que nous la devons, à vos parents, à vos aïeux.

Dès lors, certains en Europe persistent à ignorer ou à minimiser le courage, la créativité, la grandeur, l'enthousiasme et le dynamisme de ceux qui travaillent à bâtir l'Afrique d'aujourd'hui. Incapables de penser au-delà des difficultés que vous rencontrez, qui sont réelles, les nostalgiques du monde d'hier ne peuvent comprendre vos atouts, mais surtout votre force culturelle, intellectuelle, spirituelle, en un mot, civilisationnelle. Ne passons pas ici en Europe à côté de l'Afrique, car les Africains, vous ne nous attendrez pas.

Vous n'attendrez pas qu'on veuille vous prêter attention. Vous n'attendrez pas qu'on daigne enfin vous accorder une confiance qui d'ores et déjà devrait vous être acquise. D'autres, en Asie par exemple, ont été de longue date beaucoup plus clairvoyants qu'ici». Il fut un temps, où l'Afrique n'avait pas le choix, et devait se contenter d'un partenaire. Aujourd'hui, la donne a changé. L'Afrique a désormais le choix et peut imposer sa vision des partenariats à construire ou à défaire. Le sait-elle seulement ?