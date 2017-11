Sénégal: Safiatou Thiam - "Nous pouvons définitivement vaincre le SIDA"

"Nous pouvons objectivement être au rendez-vous de 2030 et en finir avec l'épidémie du sida" a encore dit l'ancienne ministre de la Santé du Sénégal, relevant que, pour y arriver, "il faut tester et mettre sous traitement antirétroviral toutes les personnes séropositives et rompre ainsi la chaîne de transmission".

De même souligne la secrétaire exécutive du CNLS, "le ciblage est renforcé et les nouvelles infections ont diminué de 50% et le nombre d'adultes mis sous antirétroviraux (ARV) a augmenté passant de 137 en 2001 à 19943 en 2016".

"Le traitement du Vih peut être accessible à tous, le rêve se transforme peu à peu en réalité et nous savons aujourd'hui que nous pouvons vaincre le sida, éliminer cette pandémie pour qu'elle ne soit plus un problème de santé publique" a-t-elle notamment dit.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.