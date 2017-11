Sénégal: Eradication du SIDA à l'horizon 2030 - Le compte à rebours lancé

Elle a annoncé l'élaboration d'un "plan de rattrapage" déjà adopté en vue de soutenir les stratégies nationales en accélérant la résolution des facteurs de blocage, dans le but de "sauver des vies et réduire de nouvelles infections de façon importante".

D'après la directrice exécutive de l'Alliance nationale pour la santé des communautés (ANCS), Magatte Mbodj, l'Afrique de l'Ouest et du Centre se trouve davantage con concerné "depuis quelques temps", compte tenu du retard enregistré par cette zone en matière de dépistage et de mise sous ARV des patients (adultes et enfants).

S'exprimant au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, il a relevé les "progrès remarquables" accomplis par le Sénégal pour le rendez-vous de 2020, dans un contexte de passage à l'échelle de la stratégie "Tester, traiter et retenir" (TATARSEN) au niveau de 10 régions du pays.

