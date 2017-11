Cote d'Ivoire: Sommet UA-UE - "La Côte d'Ivoire est fière d'être de retour", indique le Président Ouattara

Les élèves ont été instruits sur les facteurs des mariages précoces et forcées… Plus »

Pour Alassane Ouattara, ce sommet 2017 dit encore rencontre d'Abidjan doit « résolument marquer un tournant et une accélération du processus de modernisation du partenariat Afrique-Europe. Et Abidjan doit être le point de départ d'un partenariat stratégique assumé entre l'Europe et l'Afrique ».

Un soutien qui se manifeste également dans le dynamisme de l'économie ivoirienne salué par des bailleurs de fonds et par l'entrée du pays dans le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent.

Le Chef de l'Etat Alassane Ouattara a soutenu: « La Côte d'Ivoire est fière d'être de retour dans le concert des nations, après la douloureuse crise qu'elle a traversée ». Mais, les résultats dans le domaine sécuritaire, politique et de l'amélioration des conditions de vie des populations, donnent une lueur d'espoir. Ce, soutient-il, grâce « à la détermination des Ivoiriens et de l'appui de nos partenaires extérieurs ».

Le Président de la République a réitéré sa gratitude aux partenaires africains et européens pour leur soutien inestimable. Surtout pour leur implication dans la réussite de ce sommet « qui marque une nouvelle étape dans l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'une plus grande concertation internationale sur les grands défis qui interpellent le monde ».

