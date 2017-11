La quatrième session du comité de pilotage du Projet de Formation Professionnelle, Insertion et Appui à l'Entrepreneuriat des Jeunes Ruraux (FIER), se tiendra du 29 au 30 décembre, au Conseil National de Patronat du Mali. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'emploi et de la formation Professionnelle, M.Maouloud Ben Kattra.

Le projet FIER s'inscrit dans le cadre du Programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. Il a pour objectif de contribuer à la promotion de l'emploi rémunérateur durable pour les jeunes ruraux dans les filières agricoles et les activités économiques connexes.

L'ordre du jour de cette quatrième session porte sur : le Compte rendu de la session précédente et l'état d'exécution des recommandations ; L'Etat d'exécution technique et financière du Programme de Travail et Budget Annuel - PTBA 2017 ; Le Programme de Travail et Budget Annuel PTBA 2018, et le rapport d'exécution technique et financière projet.

Le ministre dans son allocution d'ouverture, a rappelé que le Programme de Travail et Budget Annuel 2017 du projet FIER portait essentiellement sur la mise œuvre des activités d'investissement, l'alphabétisation, les formations techniques, la formulation et le financement des projets des jeunes.

Il a aussi concerné le suivi et l'accompagnement post financement, la réalisation de pistes rurales, la poursuite des activités d'animation pour faciliter l'émergence des projets des jeunes, l'appui institutionnel aux structures du ministère et la réalisation des études de base à caractère économique pour les régions de Kayes et Ségou.

Pour l'orateur, les résultats, obtenus au 31 octobre 2017, indiquent la formation de 118 facilitateurs de proximité des villages CNPV, la formation de 46 leadeurs des organisations paysannes, la formation de 20 agents de la DNPE et de la DNE et l'identification de 480 Maîtres d'apprentissage et Tuteurs dans les régions de Kayes et Ségou. Dans la même lancèe, il signale également la formation technique post alphabétisation pour 209 jeunes dans la région de Koulikoro et 285 jeunes dans la région de Sikasso, la formation de 20 formateurs des centres de formation partenaires en ingénierie de formation, le financement de 523 projets économiques des jeunes dont 493 AGR et 30 MER, et le refinancement de 15 projets de jeunes par Babyloan Mali.

Pour le ministre le taux d'exécution physique du PTBA est évalué à 57% au 31 octobre 2017, pour un taux d'exécution financière de 34%.

Ces taux ne prennent pas en compte les 80 projets financés en novembre et les 106 projets en attente au PAPAM.

Il convient de noter que la tenue des derniers comités régionaux de sélection en décembre, 125 projets, dont 80 à Koulikoro et 45 à Sikasso, sont attendus.

Les taux d'exécution physique et financière, attendus au 31 décembre 2017, sont respectivement de 66% et 52%.

S'agissant du programme de 2018, le ministre fera savoir que le Programme de Travail et le Budget Annuel (PTBA) 2018 du projet FIER porte entre autres sur : la formation de 1.510 jeunes en apprentissage dual et en tutorat, l'alphabétisation de 8.000 jeunes dont 60% de femmes ; La formation professionnelle au profit de 2.640 jeunes ; Le financement de 2.420 Activités Génératrices de Revenus -AGR, et de 418 Micro Entreprises Rurales -MER ; La poursuite des travaux HIMO pour l'aménagement des pistes rurales avec l'appui de l'APEJ dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Ainsi le budget prévisionnel du PTBA 2018 s'élève à 7 milliards et 12 millions 515 mille francs CFA.