Son retour dans l'arène des combats est d'ailleurs des plus attendus dans ces circonstances où l'opposant historique aux régimes successifs de Eyadema et Faure Gnassingbé, Gilchrist Olympio, vient de ranger ses armes.

Et la seule alternative qui vaille en pareilles circonstances, c'est d'oser l'Armageddon. Sans nul doute que la rage du désespoir des Togolais qui n'ont plus rien à perdre, leur fournira l'énergie pour la victoire finale.

Avec cette énième manif, l'on peut dire, sans risque de se tromper, que le bras de fer entre le régime de Faure Gnassingbé et les troupes de Jean Pierre Fabre, est parti pour durer et menace de se muer en une guerre de tranchées.

