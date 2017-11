Congo-Kinshasa: Sans se repentir, Kinshasa plaide pour la levée des sanctions de l'UE

C'est au sommet UA-UE que le ministre des Affaires étrangères de la RDC a encore embouché sa rhétorique pour réclamer la levée des sanctions que Bruxelles a infligées contre quelques responsables congolais coupables de violation des droits de l'homme ou de persécution de la démocratie.

C'est d'autant curieux que le ministre des Affaires étrangères de la RDC ne trouve aucune gêne de plaider pour la levée de ces sanctions alors que les mêmes causes qui ont conduit à la prise de ces sanctions perdurent et ont même tendance à s'amplifier dans le pays. Kinshasa reste un mauvais élève de la démocratie et du respect des droits humains.

C'est vraisemblablement pour une cause perdue que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Léonard She Okitundu, est en train de courir. Il ne cesse de plaider pour la levée des sanctions que l'Union européenne a infligées contre des autorités civiles et militaires congolaises coupables soit de la persécution de la démocratie soit de violation massive des droits de l'homme dans le pays.

En effet, Léonard She Okitundu, a interpellé l'Union européenne (UE) et a plaidé pour la levée des sanctions contre des officiels de la RDC, lors de la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'UE et de l'Union africaine (UA), mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, rapporte ACP. Léonard She Okitundu a indiqué que l'Union africaine et l'Union européenne sont liées par une relation de partenariat, en particulier par l'Accord de Cotonou, précisant que ce partenariat stratégique et d'amitié implique, entre autres, l'égalité entre partenaires et les consultations régulières à travers un dialogue permanent, dans le respect mutuel.

« Or, depuis un certain temps, l'UE, à travers son conseil des ministres, s'est cru autoriser à infliger des sanctions à certaines hautes personnalités, souvent membres importants des gouvernements africains », a-t-il déploré. Pour le chef de la diplomatie congolaise, des sanctions sont tout simplement inacceptables, d'une part, parce qu'elles violent les principes qui président à notre partenariat, d'autre part, parce qu'elles sont sinon inopportunes en tous les cas contre-productrices.

Kinshasa doit d'abord s'amender

Poursuivant son argumentaire, le ministre des Affaires étrangères a noté que le président en exercice de l'UA ainsi que le président de la Commission Paix et sécurité de l'UA ont eu à réitérer, à bon droit, cette condamnation.

« Au moment où nos collègues européens, auteurs de ces sanctions sont ici présents, c'est le lieu par excellence d'interpeller la haute représentante et vice-présidente de cette pratique des sanctions ciblées querellées à l'encontre des partenaires africains », a déclaré Léonard She Okitundu.

Et de poursuivre, comme s'il parlait au nom des pays africains, si l'UE tient à un véritable partenariat d'amitié avec l'UA, il lui appartient de lever les sanctions en cours et d'y renoncer à l'avenir en privilégiant les consultations régulières et le dialogue. Pour Léonard She Okitundu, les éventuelles sanctions doivent être considérées à la rigueur comme un ultima ratio, indiquant qu'à défaut, « notre partenariat » perdrait toute sa crédibilité au point d'être considéré en définitive comme un véritable marché des dupes. Auquel cas, « nous entrerions dans un engrenage où les sanctions appelleraient ipso facto des mesures de rétorsion correspondantes », a-t-il prévenu.

C'est étonnant qu'un ministre de la RDC déroule un tel argumentaire pour défendre l'indéfendable. Depuis les sanctions que l'Union européenne a infligées aux autorités congolaises, Kinshasa n'a jamais daigné s'amender outre mesure. Les violations massives des droits de l'homme continuent, notamment contre les acteurs de la société civile et de l'opposition. Tout aussi, le processus électoral en cours en RDC reste biaisé d'autant que certains adversaires politiques continuent de croupir dans les prisons pendant que d'autres sont déclarées persona non grata dans leur propre pays.

Kinshasa devrait d'abord faire amende honorable avant de réclamer la levée des sanctions aussi bien de l'UE que des USA. Alors que les droits et libertés des citoyens continuent d'être bafoués en RDC, il est déplacé que les autorités congolaises demandent à des partenaires la levée des sanctions d'autant que la démocratie et le respect des droits de l'homme font partie des clauses des relations de coopération entre les États africains et l'Union européenne.