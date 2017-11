Sénégal: La ferveur du maouloud s'empare de Tivaouane

Le khalif a ensuite formulé à l'endroit de tous les musulmans des prières assorties de recommandations pour plus de droiture, avant de faire part de son souhait de voir le gamou 2017 se dérouler "dans la paix et la tolérance".

Selon le marabout, la calomnie et le mensonge n'ont pas leur place dans la vie d'un musulman, qui ne doit son salut qu'à Dieu et de son prophète Mohammed, conformément selon lui aux enseignements de Seydi El Hadji Malick Sy, un des propagateurs de la tidjania au Sénégal.

Le nouveau khalife a appelé les fidèles musulmans à un retour vers Dieu à travers le respect des préceptes de l'islam, les enjoignant aussi à cultiver la tolérance, le respect mutuel, la solidarité et l'amour du prochain "pour une société juste et de paix".

A 48 heures du gamou, le khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a procédé à la clôture du "bourde", après 10 jours de prières et de dévotion, en présence de membres de la famille Seydi El Hadji Malick Sy, de "mouqaddams" et de fidèles de la confrérie tidjane.

