Mali: Emploi des jeunes à Ansongo - La MINUSMA finance un projet d'élevage à plus de 28 millions de F.CFA

La durée de réalisation du projet à impact rapide va s'étaler sur une période de six mois. Les revenus du premier cycle de production permettront à l'Association Gomny Bangay de s'installer durablement dans cette activité, de mieux accroître et de diversifier la production à d'autres types d'activités agro-sylvo-pastorales avec des techniques améliorées.

Le colonel Djibo Abdoulaye de la coordination civilo-militaire de la MINUSMA a indiqué que ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs inscrits dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi en faveur des jeunes sans emploi dans la région. Une opinion partagée par le Premier adjoint au Maire qui soutient que « l'emploi des jeunes peut aider à réduire le banditisme et toute sorte de violences au sein de nos communautés ».

« Ce projet qui ambitionne de répondre en partie au manque d'œufs mais aussi à encourager l'élevage de volailles dans la zone, est salutaire pour notre population. C'est une initiative novatrice dans le cercle d'Ansongo. Nous achetons du poulet de chair en provenance de Niamey et les tarifs varient entre 2 500 et 3 000 F CFA. Soutenir la production locale de Bara, c'est une très bonne chose », a déclaré M. Oumar Mahamane Touré.

