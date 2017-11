Burkina Faso: Emmanuel Macron fait un geste dans l'affaire Thomas Sankara

"Et je pense que pour la justice, en tout cas, cela va être une bonne chose que les responsabilités soient situées. Si la justice a accès aux dossiers, cela nous permettra en tous cas de connaitre la vérité sur pas mal de chose sur cet acte odieux. On saura aussi où se situe la responsabilité de la France", espère, candide, l'épouse de celui qui est perçu comme étant le père de la révolution Burkinabé, assassiné le 30 octobre 1987.

"Les archives sont aujourd'hui disponibles et ouvertes à la justice burkinabè, sauf pour les documents classifiés et couverts par le secret défense. J'ai pris un engagement clair et je viens de le dire au président Kaboré: ces documents seront déclassifiés pour la justice burkinabè qui aura accès à tous les documents sur l'affaire Sankara", a déclaré le président français face aux journalistes, au sortir d'un tête à tête avec son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré.

