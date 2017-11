Afrique de l'Ouest: Sahel - La saison pastorale pour l'an prochain risque d'être laborieuse

Sur la carte, un trait violet dessine des poches dans le sud de la Mauritanie, dans la région de Ferlo au nord du Sénégal ou encore vers Tenenkou au centre du Mali. C'est là que le PREGEC redoute des conflits entre éleveurs, mais aussi entre éleveurs et agriculteurs pour l'eau et les pâturages.

C'est un document unique. Cette carte est issue de la combinaison de données satellites, fournies par l'ONG Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial, et de données de terrain récoltées auprès des éleveurs eux-mêmes. Le réseau Bilital Maroobe, qui regroupe près de 750 000 éleveurs, a mis en place un questionnaire auquel les bergers répondent trois fois par an.

La saison pastorale 2018 s'annonce sous tension. Ce sont les conclusions de trois jours de rencontres organisées par le PREGEC, un réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires dans le Sahel, qui se sont achevées mercredi 29 novembre à Bamako au Mali. Les pluies en 2016 ont été extrêmement faibles. Le manque d'eau et de pâturage ont provoqué une transhumance précoce qui risque de créer des tensions. Le PREGEC publie une carte des zones à risque dans la bande sahélienne.

