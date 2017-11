Afrique du Sud: 5ème Sommet UA-UE - SM le Roi reçoit à Abidjan le président de la République d'Afrique du Sud

Abidjan — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, mercredi à Abidjan, le Président de la République d'Afrique du Sud, SEM. Jacob Zuma, en marge de la participation du Souverain aux travaux du 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne.

Lors de cet entretien chaleureux et empreint de franchise et de bonne entente, les deux Chefs d'Etat ont convenu de travailler ensemble, main dans la main, pour se projeter dans un avenir prometteur, d'autant plus que le Maroc et l'Afrique du sud constituent deux pôles importants de stabilité politique et de développement économique, respectivement à l'extrême nord et l'extrême sud du continent.

Ils ont aussi convenu de maintenir un contact direct et de se lancer dans un partenariat économique et politique fécond afin de construire des relations fortes, pérennes et stables et dépasser ainsi l'état qui caractérisait les relations bilatérales durant des décennies.

A ce propos, SM le Roi et le Président Zuma ont décidé que le cadre de la représentation diplomatique sera relevé par la désignation d'ambassadeurs de haut niveau à Rabat comme à Pretoria.

Cette audience s'est déroulée en présence, du côté marocain, du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, et du côté sud-africain, de la ministre des Relations internationales et de la Coopération, Mme Maite Nkoana-Mashabane, de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès de l'Union Africaine, M. Ndumiso Ntshinga, et du conseiller du président sud africain, M. Michael Hulley.