Cote d'Ivoire: Taekwondo / Finale des Grands prix et Mondial par équipe 2017 - Les Ivoiriens armés jusqu'aux dents

Du 2 au 7 décembre, la Côte d'Ivoire vibrera au rythme de l'art martial coréen.

La Côte d'Ivoire, terre des grands événements mondiaux, accueille au même moment, le sommet Ue-Ua et la finale des Grands prix de taekwondo doublée de la Coupe du monde par équipe (du 2 au 7 décembre). Un grand honneur que les Ivoiriens veulent mériter. En tout cas, Bamba Cheick Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) et le comité d'organisation des deux grands événements majeurs ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Bien que sevrés financièrement, ils ont fait parler leur intelligence et leur expertise pour offrir une fête digne de l'ampleur du taekwondo dans le pays.

A 48 h du coup d'envoi de la finale des Grands prix, la salle du palais et le Parc des sports sont parés aux couleurs de l'art martial coréen. Mais au-delà de l'organisation, tous les regards sont tournés vers les athlètes. Cent trente-cinq (135) athlètes de plus de 20 nations sont attendus sur le tatami. Un plateau très relevé, avec les tireurs les plus cotés de la planète dont les Ivoiriens, Cissé Cheick Sallah Junior (-80kg hommes) et Marie Christelle Ruth Gbagbi (-67 kg dames). Les deux stars ivoiriennes qui s'entraînent, désormais en Allemagne, comptent parmi les meilleurs en la matière sur le plan international.

Cheick Cissé et Ruth Gbagbi les grosses attractions

Cissé Cheick, un habitué des Grands prix, détient la médaille d'or des Jeux olympiques depuis Rio 2016. Sa dernière grosse performance date du Grand prix de Londres qu'il a remporté en octobre dernier. Il aura 16 adversaires farouches dont le N°1 mondial, l'Azerbaïjanais Milad Harchegami. C'est le plus coriace, mais il y a aussi le Moldav, Aaron Cook (3e mondial) et le Russe, Maksim Khramtcov que l'Ivoirien a affronté en finale, à Londres. Il faudra surtout se méfier de l'Egyptien Seif Eissa, également bien classé.

Chez les filles, Ruth Gbagbi (actuelle 3e mondial, avec 388, 44 points), est l'actuelle championne du monde de sa catégorie, en plus de ses deux bronzes aux Jo 2016 et au Grand prix de Londres. Devant elle, se dressent une muraille de 14 combattantes gonflées à bloc. Parmi elle, la Coréenne Hyeri Oh, qui caracole en tête du classement avec 527 points. Mais il y a également la présence de Tatar Nur de Turquie (506 points). Sauf cataclysme, la finale devrait se jouer entre les trois dames.

Avec eux, il y aura les autres combattants tels que Seydou Gbané et Firmin Zokou (+80 kg). Deux vieux briscards qui sont en embuscades, mais également de jeunes loups aux dents longues, que la Fédération ivoirienne voudrait bien profiter de ses faveurs de pays organisateurs, pour lancer dans le grand bain.

Après la finale des Grands prix qui ouvre les hostilités (du 2 au 3 décembre), il est prévu le gala des Awards. Une cérémonie de récompense des meilleurs athlètes, encadreurs techniques et dirigeants. Une fête haut en couleur dans un grand hôtel de la place, retransmise en direct à travers cent chaînes de télévision partenaires de la world taekwondo federation.

C'est après cela que l'on aura droit à la Coupe du monde par équipes nationales (les 5 et 6 décembre).