Burkina Faso: Thomas Sankara ou le « Che Guevara africain »

On affirmera sans pouvoir le prouver que c'est l'organisateur du traquenard où est tombé Thomas Sankara. Interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances de la mort de ce dernier, il niera toute implication, mais les rumeurs sur sa culpabilité ne cesseront jamais. Aujourd'hui, le souvenir de cet homme d'Etat à l'envergure exceptionnelle est toujours présent et il inspire la jeune génération qui lui voue un immense respect. Avec la décision du président français d'ouvrir les archives concernant cet assassinat, c'est la connaissance d'une vérité longtemps tue qui va apaiser toutes les rancœurs exprimées depuis trente ans.

Le président François Mitterrand, lui-même, fut désarçonné par le ton des propos du jeune chef d'Etat qui parla avec franchise des relations de la France avec l'Afrique. Mais ce parti pris de ne pas transiger signera sa perte et ce sont ses compagnons les plus proches qui prépareront son élimination. Il sera enterré à la sauvette et sa dépouille ne sera jamais retrouvée. Le capitaine Blaise Campaoré, considéré comme son ami intime, le remplacera à la tête de l'Etat.

Les Malgaches connaissent bien Thomas Sankara. Il a été un des cadets formés à l'académie militaire d'Antsirabe et il a, avec des jeunes officiers progressistes, renversé le gouvernement militaire de Jean Baptiste Ouédraogo le 5 août 1983. Il se fait très vite remarquer par ses positions anti impérialistes qui forgent sa légende sur le continent africain. Le président Didier Ratsiraka n'est pas insensible à son aura et il est l'un des invités de marque lors de la célébration du 10e anniversaire de la révolution socialiste malgache. Les officiels malgaches de l'époque se souviennent encore du discours remarquable qu'il avait prononcé lors du banquet d'Iavoloha .

