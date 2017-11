Afrique: Sommet Union africaine - Union européenne 2017 - La Côte d'Ivoire dit "Akwaba" à ses hôtes de marque

Plusieurs Chefs d'Etat et de gouvernement ont été accueillis, hier, à leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, par le Président Alassane Ouattara.

Des personnalités de haut rang pour un événement exceptionnel, le 5e sommet Union africaine - Union européenne qui s'ouvre, ce mercredi, à Abidjan. Pour l'occasion, la Côte d'Ivoire, « terre d'hospitalité », s'est parée de ses atouts pour réserver un accueil chaleureux à ses prestigieux invités. Le plus illustre de ses fils, le Président Alassane Ouattara, a accueilli, tour à tour, hier, sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, une quinzaine de Chefs d'Etat et de gouvernement africains. Le Chef de l'Etat, qui avait à ses côtés son épouse et le vice-Président Daniel Kablan Duncan a, au nom du peuple ivoirien, exprimé le traditionnel "Akwaba" à ses hôtes de marque.

Le premier d'entre eux, le Président des Comores, Azali Assoumani, a foulé le sol ivoirien sous le coup de 11 heures 20. Le Président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a été accueilli une heure plus tard. Le ballet des avions présidentiels s'est poursuivi jusque dans la nuit, avec l'arrivée du Président du Conseil présidentiel de l'Etat de Lybie, Fayez El-Sarraj, et des Présidents angolais, Joao Lourenço, guinéen, Alpha Condé, camerounais, Paul Biya, sud-africain, Jacob Zuma, et nigerian, Muhammadu Buhari. Les Présidents tchadien, Idriss Deby Itno, sénégalais, Macky Sall, équato-guinéen, Obiang Nguema Mbasogo, centrafricain, Faustin Touadéra, congolais, Dénis Sassou Nguesso, et malien, Ibrahim Boubacar Kéita, ont également été accueillis dans la soirée par leur homologue ivoirien.

Environ 80 Chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique et d'Europe sont attendus à Abidjan pour ce 5e sommet Ua-Ue qui se tient, les 29 et 30 novembre, en Côte d'Ivoire. La rencontre a pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ».