Congo-Brazzaville: La ville océane a fêté les 59 ans de la proclamation de la République

Cette cérémonie a été aussi marquée par la distribution aux participants du portrait du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. Un portrait où l'on pouvait lire les principes et symboles de la République, notamment la République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique ; le principe de la République du Congo est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ; l'emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune, rouge (loi constitutionnelle n°8 du 18 août 1959) et autres.

Quelques orateurs intervenus au cours de la rencontre ont axé leurs discours sur quelques points importants qui ont marqué l'histoire du peuple congolais depuis la colonisation. En effet, les notions de colonialisme, du code de l'indigénat, de l'arrivée du colonisateur sur le sol congolais et autres ont été abordées par les différents orateurs. S'exprimant à cette occasion, le préfet de Pointe-Noire a exhorté les participants à suivre les exemples de l'unité, du travail bien fait, de détermination et du sens de responsabilité exprimés par les pères de l'indépendance congolaise. Ces qualités ont, selon lui, fortement contribué à l'émancipation du pays.

Les retrouvailles ont eu lieu, le 28 novembre, en présence du préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, qui était accompagné des représentants des pays étrangers et de diverses autres autorités civiles et militaires du département.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.