Congo-Brazzaville: Banque mondiale - Ouverture des consultations pour un nouveau cadre de partenariat

Le portefeuille du groupe de la Banque mondiale au Congo comporte treize projets actifs d'un montant global de plus de quatre cents millions de dollars mobilisés par cette institution financière onusienne pour soutenir des secteurs clés du développement du pays, tels que les infrastructures, l'apprentissage, la protection sociale, la santé, l'agriculture ainsi que la gouvernance et le développement du secteur privé.

Selon cette institution internationale, la synthèse des résultats sera publiée à l'issue de l'enquête, tandis que la rédaction de la stratégie et sa revue interne interviendront en janvier 2018, suivies de la présentation du document au conseil d'administration de la Banque mondiale entre avril et mai de la même année.

Réalisées à Brazzaville et à Pointe-Noire, les consultations publiques initiées prévoient des rencontres directes avec les partenaires, les acteurs des secteurs public et privé, les représentants de la société civile et la population. Elles ont pour objectifs de «recueillir les suggestions des parties prenantes sur les priorités de développement du pays ».

L'institution financière onusienne organise, du 27 novembre au 17 décembre, des consultations publiques et en ligne pour préparer son nouveau cadre de partenariat-pays qui fixe ses domaines d'engagement spécifiques et prioritaires en République du Congo pour les quatre prochaines années.

