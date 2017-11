Angola: Plus de 150 usines fermées à Huambo

Huambo — 179 fabriques, la plupart sont des petites usines, ont fermes leurs portes à Huambo, pour des raisons inconnues, une situation qui préoccupe la direction locale de l'Industrie, Géologie et Mines.

S'adressant mardi à la presse locale, le directeur provincial de l'Industrie, Géologie et Mines, João Pedro da Fonseca, a déclaré que beaucoup de ces usines inopérantes étaient situées dans les zones industrielles de São João, São Pedro et Chiva, en dehors de la capitale.

Le responsable a dit que ces données proviennent du diagnostic fait par la direction actuelle, récemment nommée.

Il a souligné que la direction de l'industrie tente de contacter les propriétaires de ces établissements de production de boissons et d'aliments pour en déterminer les causes et, si possible, définir des stratégies qui leur permettront de fonctionner à nouveau.

A ce moment, a-t-il poursuivi, 240 industries fonctionnent, un chiffre insignifiant, compte tenu de la contribution attendue de ce secteur à la croissance du PIB, dans l'offre d'emplois et aussi la perception des recettes sur le compte unique du trésor.

Selon João Pedro da Fonseca, du nombre total d'industries en activité, les plus importantes sont celles liées à la transformation des aliments (moulins et boulangeries) et aux boissons.

Quant au centre industriel de la municipalité de Caála, ouvert depuis 2015, il a dit qu'à peine six usines y fonctionnaient, occupant 134,5 hectares d'un total de 1129 hectares de superficie disponible.

Le directeur de l'Industrie, Géologie et des Mines dans la province de Huambo a assuré que les conditions de base étaient créées dans cette zone industrielle, pour l'installation de nouvelles fabriques, faisant allusion au fait qu'il avait été installé une sous-station de fourniture d'énergie et un système d'approvisionnement en eau potable.

Jusqu'en 1991, la province de Huambo était considérée comme le deuxième parc industriel d'Angola, après celui de Luanda. Dans cette province, presque tout était produit: des chaussures, de la bière, des boissons gazeuses, du lait, de la viande, des vêtements, le montage de vélos et de motos.