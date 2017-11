Angola: Le Président angolais s'entretient avec le secrétaire-général des Nations Unies

Abidjan — Le Président angolais, João Lourenço, s'est entretenu mercredi, à Abidjan, avec le secrétaire-général des Nations Unies, António Guterres, en marge du 5ème sommet Union Africaine/Union Européenne.

Au cours cette rencontre, le patron onusien a relevé les efforts déployés par l'Angola pour le maintien de la paix et de la stabilité aussi bien en Afrique Australe que dans la Région des Grands Lacs, a expliqué à la presse le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto.

Pour sa part, a-t-il ajouté, le président Lourenço a manifesté au secrétaire-général de l'ONU son indignation du fait que les immigrants africains sont vendus comme des esclaves en Libye. Il s'agit d'une situation désagréable, et ceux qui en sont auteurs doivent être punis, a-t-il ajouté.

Ce mercredi, en marge du sommet, qui se tient, pour la première fois, dans un pays d'Afrique subsaharienne, le chef de l'Etat angolais a également rencontré, tour à tour, le président du Parlement européen, António Tajani, le premier ministre de São Tomé et Principe, Patrice Trovoada, et le premier ministre portugais, António Costa.

Interpellé par la presse, ce dernier a déclaré que les relations entre Lisbonne et Luanda ne devraient pas être au plus bas à cause de la justice, allusion aux procès contre des dirigeants angolais aux tribunaux portugais.

Enfin, interrogé sur un éventuel déplacement à Luanda, le premier ministre portugais a répondu: "Une visite chez un ami (Angola) doit toujours être faite dans un bon climat".

Le 5ème sommet Union Africaine/Union Européenne, auquel participent environ 80 chefs d'Etat et de gouvernement, dont celui d'Angola João Lourenço, poursuit ses travaux jusque jeudi dans la capitale ivoirienne.

Le lancement d'un Plan Marshall pour l'Afrique et la mise en place d'un Programme Erasmus (Appui Interuniversitaire) pour les jeunes entrepreneurs, figurent parmi les questions débattues dans le sommet.

La conférence, qui marque la10ème année de partenariat entre les deux blocs, est envisagée comme un point tournant devant se pencher également sur la démographie.

En 2050, l'Afrique pourrait avoir une population égale à celles de l'Inde et de la Chine populaire jointes, et plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans.