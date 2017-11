Angola: Clôture de la Journée de la personne âgée à Bula Atumba

Luanda — La clôture des festivités de la Journée de la personne âgée qui a lieu dans le pays sous le slogan «Personnes âgée protégée, famille heureuse », sera marquée par une cérémonie officielle à Bula-atumba (Bengo), le 30 novembre, indique une note du Ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, organe promoteur des activités.

La date a été instituée par le décret présidentiel no 01/05 du 10 janvier, visant à reconnaître le rôle de cette importante frange de la population, ainsi qu'à sauver la dignité et le respect que les personnes âgées méritent.

La journée a commencé le 23 de ce mois avec la réalisation des activités au niveau du pays, comme des conférences sur la valeur et les droits des personnes âgées, la Foire de la santé pour la promotion des soins de prévention des maladies courantes chez les personnes âgées, telles que la tension artérielle, les diabètes et les arthrites, des foires artisanales, visant à explorer le «savoir-faire des personnes âgées», entre autres.

Le pays dispose de 17 foyers d'assistance aux personnes âgées, répartis dans 11 provinces, notamment Bié, Benguela, Cuando Cubango, Cuanza-Sul, Huambo, Huíla, Luanda, Lunda-Sul, Moxico, Namibe et Uíge, qui accueillent un total de 910 personnes âgées, 434 hommes et 473 femmes, âgés entre 60 et 105 ans.

Quant aux personnes âgées en situation de vulnérabilité vivant dans la communauté, les entités compétentes indiquent l'existence d'un total de 259 000 personnes.

Afin de minimiser ou d'éradiquer leur situation de vulnérabilité et / ou de pauvreté, le département ministériel sous tutelle (Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme) répond à un programme de soutien social comprenant plusieurs projets dont le soutien alimentaire, l'amélioration des conditions de logement; l'ergothérapie à plus de 10 000 personnes âgées et l'attribution d'aides techniques.

Les personnes âgées constituent une couche vulnérable de la population, ce qui fait que l'État prend des mesures nécessaires pour assurer leur protection effective.