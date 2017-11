Ile Maurice: Employée tuée par un cerf - La clôture n'était pas verrouillée, dit le sergent Oollun

L'affaire remonte à onze ans déjà. Et hier, mercredi 29 novembre, le procès intenté à Joseph France Michel Fayolle après qu'un cerf a tué une de ses employés, nommément Jayantee Jhugur, s'est poursuivi en cour intermédiaire, devant la magistrate Ida Dookhy-Rambarrun.

Les faits se sont produits en août 2006, dans la ferme de l'accusé au Domaine Ylang Ylang, à Anse-Jonchée. Joseph France Michel Fayolle fait l'objet d'une accusation formelle d'homicide involontaire. Il lui est reproché de ne pas avoir assuré la sécurité de ses employés. Il a plaidé non coupable.

Lors de son interrogatoire mené par Me Medhaven Armoogum, du bureau du Directeur des poursuites publiques, le sergent Oollun, du poste de police de Mahébourg, a raconté que lorsqu'il est arrivé sur place, il a constaté qu'une femme était allongée sur le sol, dans une mare de sang.

«À quelques mètres d'elle, il y avait un cerf blessé. La femme avait été identifiée comme étant Jayantee Jhugur.» Elle avait reçu des coups de cornes du cerf.

Le témoin a avancé que le décès de Jayantee Jhugur avait été certifié par un médecin dépêché sur les lieux. L'accident s'est produit dans un des parcs, en l'occurrence le plus petit, a précisé le sergent. Avant d'ajouter que la clôture n'était pas verrouillée.

Contre-interrogé par Me Dick Ng Sui Wa, qui représente Joseph France Michel Fayolle, le sergent Oollun a souligné que la clôture du parc était d'une longueur de 6-7 pieds.

«Avez-vous enquêté sur la raison pour laquelle la victime était présente dans ce parc ?» a demandé l'avocat de la défense. Le témoin a répondu par la négative.

«Non, je n'ai pas enquêté sur sa présence dans le parc.» Le sergent a également concédé que le lieu où le drame s'est produit est une propriété privée où seuls les employés ayant eu une autorisation préalable ou des visiteurs peuvent accéder.

Me Dick Ng Sui Wa a, dans un autre volet, axé sa question sur un incident lors duquel un cerf avait heurté la voiture de l'ancien ministre Rajesh Jeetah. «Was anyone prosecuted for that where the incident happened in the government property?» a voulu savoir l'avocat. Le témoin a répondu ne pas se souvenir de ces détails.

Le procès reprendra le 30 janvier 2018.