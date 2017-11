Ile Maurice: Véhicules reconditionnés importés - l'ACIM veut plus de réglementations

Interrogé par l'express, Salim Krumtally, directeur de Salim Auto Co Ltd, souligne que cela fait belle lurette qu'il a attiré l'attention du ministère du Commerce sur ce problème. «J'ai même écrit à l'Independent Commmission against Corruption à ce sujet.

Une prise de position qu'accueille favorablement Salim Motors Co. Ltd, qui n'a pas cessé de dénoncer ces manquements ces derniers mois. Ce concessionnaire de véhicules a, en effet, a plusieurs reprises insisté sur le fait que le contrat de vente d'un véhicule doit contenir également le nom de l'Auction House afin d'en déterminer la provenance.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.