Congo-Brazzaville: Développement - Le pays prépare un nouveau plan national fondé sur deux axes stratégiques

Le document en chantier, qui couvre la période 2018-2022, accorde la priorité au développement du secteur éducatif qui fait l'objet d'un atelier spécial depuis le 29 novembre, à Brazzaville.

Pendant trois jours, les cadres et experts nationaux en matière d'éducation valideront, après examen, la nouvelle stratégie mise en exergue pour garantir la réussite du prochain Plan national de développement (PND ), dans son volet éducation.

« L'objectif général du présent atelier est d'intégrer la stratégie et les priorités de la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025, retenues pour les cinq prochaines années dans le PND 2018-2022. Il s'agit, de manière spécifique, d'examiner le document stratégique du PND au niveau du secteur éducatif, l'amender et le valider », a expliqué le directeur général du plan et du développement, Franck Corneille Mampouya Mbama, à l'ouverture des travaux.

Cette stratégie intègre la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025 et vise la mise en œuvre des programmes éducatifs ciblés et cohérents, permettant de renforcer l'éducation de base, en mettant un accent particulier sur l'employabilité des jeunes.

Ladite stratégie concerne tous les sous-secteurs de l'enseignement et s'articule autour de trois axes prioritaires. Il s'agira, entre autres, d'offrir au pays une éducation de base et de qualité à tous ; de rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif.

Dans le PND 2018-2022, conformément aux Objectifs de développement durable liés à l'éducation, la nouvelle stratégie mise sur pied fera en sorte que d'ici à 2030, les filles et les garçons bénéficient d'un cycle complet d'enseignement de qualité et accèdent, sans distinction, aux services de développement et de prise en charge de la petite enfance.

Il sera également question d'éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation ; d'assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables. Pendant les travaux, les experts ont établi le bilan du PND 2012-2016. Celui-ci a été, selon eux, mitigé mais plus diversifié, car il présentait quelques faiblesses, notamment le manque de leadership et de priorité.

Il convient de rappeler que le nouveau PND en chantier a inscrit aussi la diversification de l'économie comme l'un des axes prioritaires. Cet atelier se clôturera le vendredi.