Rwanda: Échanges commerciaux - Une foire pour booster le commerce Congo-Rwanda

Plusieurs personnalités rwandaises ont fait le déplacement, à l'instar du ministre du Commerce et de l'industrie, Vincent Munyeshyaka, de la ministre des Sports et de la culture, Julienne Iwacu, invitée d'honneur de la cérémonie de clôture ou bien du président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Benjamin Gasamagera. Ils ont notamment pu apprécier la production d'huile de palme d'Eco Oil. Des produits que la Fédération rwandaise du secteur privé connaît bien désormais car, elle a ouvert, au mois de février dernier, un bureau de représentation à Brazzaville, afin d'aider les commerçants rwandais à exporter vers le Congo.

Pupuce Ngala Ibata, Emmanuella Bongho Nouarra et Josepha Mbadi ont investi, pendant trois jours, le petit stade Amahoro de Kigali avec différents stands présentant les productions des entreprises congolaises, de quoi donner vie à l'accord de coopération commerciale conclu entre le Congo et le Rwanda.

Le Congo affiche ses ambitions dans la diplomatie économique. Un an après leur mission de prospection au Rwanda, des entrepreneuses congolaises ont organisé, en lien avec l'ambassade du Congo au Rwanda, les premières journées économiques, commerciales et culturelles du Congo au Rwanda. Au menu du 23 au 25 novembre, des rencontres et des échanges pour développer des partenariats avec les opérateurs du secteur privé rwandais.

